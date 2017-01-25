Вице-президент Европейской комиссии по вопросам энергетического союза прибудет с визитом в Азербайджан

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Вице-президент Европейской комиссии по вопросам энергетического союза Марош Шефчович в феврале прибудет с визитом в Азербайджан. По информации, он прибудет в Баку для участия в 3-м заседании Консультативного совета "Южного газового коридора". Как сообщили Report в министерстве энергетики, также подтвержден визит в страну делегации Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).

По информации, делегацию ЕИБ возглавит директор отдела банка по Центральной и Южной Европе Флавиа Паланца. В состав делегации войдут директор по энергобезопасности Раджан Санджой, главный специалист банка по кредитам в Турции Текин Чотуг.

Напомним, что с согласия президента Азербайджана Ильхама Алиева, дата проведения 3-го заседания Консультативного совета "Южного газового коридора" в Баку назначена на 23 февраля. Решение вопросов, связанных с организацией работы Совета поручено министерству энергетики Азербайджана. Первое заседание Консультативного совета "Южного газового коридора" состоялось 12 февраля 2015 года, второе заседание – 29 февраля прошлого года.