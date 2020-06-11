Вице-президент BP: Мы выполним все свои обязательства по Азербайджану

BP обещает выполнить все свои обязательства в Азербайджане в течение следующих 30 лет.

Как передает Report, об этом заявил вице-президент BP во внешним связям и стратегии по Азербайджану, Грузии и Турции Бахтияр Асланбейли на вебинаре "Энергетические вопросы в посткоронавирусный период", организованном Центром анализа международных отношений (UNI).

"Пандемия создала определенные трудности для наших операций. Несмотря на это, мы успешно продолжаем наши проекты в Азербайджане", - сказал Асланбейли.

Он сказал, что в блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" в азербайджанском секторе Каспия ведется строительство новой платформы ("Центрально-Восточный-Азери"): "Правда, пандемия коронавируса повлияла на график строительства этой платформы. Но в 2023 году начнется первая добыча нефти с этой платформы".