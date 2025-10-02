Венгрия подписала десятилетний контракт с Engie на поставку газа с 2028 года

Венгрия подписала с французской Engie долгосрочный контракт на поставку 4 млрд кубометров газа в виде СПГ.

Как передает Report, об этом сообщил в социальных сетях министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

Договор вступит в силу с 2028 года и будет действовать в течение 10 лет.

Сийярто отметил, что энергетическая безопасность Венгрии возможна только при наличии максимально широкого круга маршрутов и источников поставок.

"Для нас диверсификация означает не замену одного источника другим, а привлечение новых при сохранении существующих", - подчеркнул Сийярто.