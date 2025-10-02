Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Энергетика
    • 02 октября, 2025
    • 15:15
    Венгрия подписала десятилетний контракт с Engie на поставку газа с 2028 года

    Венгрия подписала с французской Engie долгосрочный контракт на поставку 4 млрд кубометров газа в виде СПГ.

    Как передает Report, об этом сообщил в социальных сетях министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

    Договор вступит в силу с 2028 года и будет действовать в течение 10 лет.

    Сийярто отметил, что энергетическая безопасность Венгрии возможна только при наличии максимально широкого круга маршрутов и источников поставок.

    "Для нас диверсификация означает не замену одного источника другим, а привлечение новых при сохранении существующих", - подчеркнул Сийярто.

    Лента новостей