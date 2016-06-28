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    Венгерский Eximbank выделит кредит на проект транспортного коридора Север-Юг

    Уже достигнута договоренность в связи с этим

    Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Венгерский Eximbank изъявил готовность профинансировать проект транспортного коридора Север-Юг. Как сообщает Report, данный вопрос обсудили министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев и министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто в рамках 6-го заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Азербайджан-Венгрия, которая проходит в Баку.

    По информации, стороны достигли договоренности по вопросу оказания финансовой поддержки венгерским Eximbank по закупке оборудования и инженерных услуг для проекта строительства транспортного коридора Север-Юг.

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