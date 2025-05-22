Венгерские MOL и MVM договорились о поставках в Центральную Европу нефти и конденсата из Азербайджана

Венгерская группа MOL заключила с энергетической компанией MVM соглашение о торговле нефтью, предусматривающее совместные поставки нефти и конденсата из Каспийского региона на терминал Джейхан в Турции.

Венгерская группа MOL заключила с энергетической компанией MVM соглашение о торговле нефтью, предусматривающее совместные поставки нефти и конденсата из Каспийского региона на терминал Джейхан в Турции по нефтепроводу Баку–Тбилиси–Джейхан (БТД), откуда сырье будет направляться на рынки MOL.

Как сообщает Report, об этом говорится в пресс-релизе MOL.

"Группа MOL и энергетическая группа MVM подписали соглашение о торговле нефтью для дальнейшей диверсификации энергопоставок в регионе (Центральной Европы), особенно для таких стран, не имеющих выхода к морю, как Венгрия и Словакия. В рамках этого сотрудничества MOL сможет увеличить объем перерабатываемой альтернативной нефти на своих НПЗ до 160 тыс. тонн в год. Обе компании будут транспортировать нефть с конденсатом из Каспийского региона на терминал в турецком порту Джейхан по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), откуда она будет направляться на рынки группы MOL", - отмечается в пресс-релизе.

MOL уже несколько лет работает с азербайджанской нефтью. В 2020 году компания приобрела долю в блоке нефтяных месторождений Азери–Чираг–Гюнешли (АЧГ), с которого в 2024 году поставила в регион Центральной Европы 5 млн баррелей нефти.

MVM вошла на азербайджанский рынок в 2024 году в качестве инвестора, приобретя 5% доли в Соглашении о разделе продукции на газоконденсатном месторождении Шахдениз.

"Для дальнейшей диверсификации энергоснабжения региона MOL закупает в среднем 100 тыс. баррелей конденсата в месяц (эквивалентно одной танкерной партии), добытого на месторождении Шахдениз. Коммерческое сотрудничество между MOL и MVM предполагает дополнительный объем поставок, эквивалентный примерно двум танкерам азербайджанской нефти в год - сверх ежемесячных поставок, которые MOL уже осуществляет", - говорится в сообщении.

MOL в течение нескольких лет уже использует азербайджанскую нефть на своих НПЗ. В марте 2023 года компания доставила партию нефти марки Azeri Light с блока АЧГ на свой завод Slovnaft. Объем поставки составил 80-90 тыс. тонн. Он был отгружен из порта Джейхан и доставлен в Братиславу по Адриатическому нефтепроводу. До 2023 года завод Slovnaft успешно тестировал различные сорта нефти с Ближнего Востока и из Каспийского региона, однако переработка сырья с собственного месторождения стала для компании важным этапом.

"Международное сотрудничество двух ведущих энергетических компаний Венгрии имеет не только экономическое, но и стратегическое значение, поскольку совместно зафрахтованные танкеры напрямую способствуют укреплению энергетической безопасности страны", - подчеркивает MOL.

Отметим, что в настоящее время MOL в Азербайджане имеет 9,57%-ю долю в проекте разработки блока АЧГ и 8,9% в проекте нефтепровода БТД. Также 20 сентября 2024 года Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) и MOL Hungarian Oil and Gas подписали меморандум о взаимопонимании "О разведке, разработке и добыче на сухопутном участке "Шамахы-Гобустан".

Кроме того, венгерская MVM Group приобрела 5%-ю долю в проекте "ШахДениз" у азербайджанского ЗАО Cenub Qaz Dehlizi (CQD) и 4%-ю в South Caucasus Pipeline Company (SCPC, оператор Южно-кавказской трубопроводной магистрали) у Azerbaijan Gas Supply Company Limited (AGSC). Соглашение было подписано 5 июня 2024 года. Сделка была закрыта 30 августа.