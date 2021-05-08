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Венгерская компания увеличила выручку за счет роста добычи на АЧГ

Венгерская компания увеличила выручку за счет роста добычи на АЧГ Причиной достижения этих результатов стали высокие цены на нефть и газ, "рекордно высокие нефтехимические маржи"
Энергетика
8 мая 2021 г. 16:09
Венгерская компания увеличила выручку за счет роста добычи на АЧГ

В первом квартале этого года венгерская нефтегазовая компания MOL, являющаяся одним из акционеров блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ), расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря, получила чистую прибыль в размере 305 млн долларов США.

Об этом сообщает Report по итогам отчета компании за I квартал 2021 года.

За аналогичный период 2020 года убытки компании составили 152 млн долларов.

Выручка компании составила 3,7 млрд долларов, что примерно соответствует уровню 2020 года.

За это время операционная прибыль компании выросла в 4 раза и составила 369 млн долларов.

Прибыль EBITDA (до вычета процентов, налогов и амортизации) выросла в 2 раза и составила 774 млн долларов США.

Причиной достижения этих результатов стали высокие цены на нефть и газ, "рекордно высокие нефтехимические маржи" и сильные результаты в сегменте потребительских услуг, говорится в сообщении компании.

В первом квартале текущего года суточная добыча MOL составила 116,7 млн баррелей, что на 2,7% меньше результатов предыдущего квартала, но на 6% выше, чем за тот же период прошлого года.

В компании рост объясняют увеличением объемов добычи на блоке месторождений АЧГ.

Отметим, что венгерская компания владеет 9,57% акций в этом проекте.

Оператором месторождения АЧГ является компания BP с долей 30,37%.

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Версия на английском языке Hungary's oil and gas company increases income from ACG 
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