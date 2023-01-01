Великобритания прекратила импорт российского СПГ

Великобритания прекращает импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России с 1 января.

Великобритания прекращает импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России с 1 января.

Как передает Report , об этом сообщил МИД Соединенного Королевства в Twitter.

"Сегодня Великобритания прекратила весь импорт российского сжиженного природного газа", - говорится в публикации.

В 2022 году Соединенное Королевство импортировало 3,12 млрд куб. м российского газа - 4% от общего объема потребления этого вида топлива. После начала войны в Украине Великобритания резко сократила импорт российского газа. Ранее британские власти заявляли, что полностью перестанут импортировать СПГ из РФ с 1 января 2023 года.

Среднегодовой объем потребляемого в королевстве газа составляет около 75 млрд куб. м.