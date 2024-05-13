Вейсалов: ТАР превратился в важнейшую энергетическую инфраструктуру Европы

Расширение газопровода TAP может способствовать достижению целей ЕС по декарбонизации.

Расширение газопровода TAP может способствовать достижению целей Европейского союза по декарбонизации.

Как передает Report, об этом руководитель отдела внешних связей трубопроводной компании TAP AG Вугар Вейсалов заявил на Белградском энергетическом форуме.

Вейсалов подчеркнул важную роль трубопровода в обеспечении энергопоставок в Европу.

"ТАР превратился в важнейшую энергетическую инфраструктуру, обеспечивающую доставку в ЕС газа из нового источника и по альтернативному маршруту в период серьезных проблем с энергоснабжением", - заявил Вейсалов, слова которого приводятся на странице TAP в соцсетях.

Он отметил, что в то время, когда Европа осуществляет переход к низкоуглеродному будущему, сохранение альтернативного, безопасного, надежного и доступного энергоснабжения является обязательным для сохранения конкурентоспособности.

"TAP стремится обеспечить, чтобы этот переход происходил на устойчивой основе. Потенциальное полное расширение Трансадриатического газопровода может способствовать достижению целей ЕС по декарбонизации, способствуя транспортировке новых объемов водорода и других возобновляемых газов в будущем", – заявил Вейсалов.

Азербайджан начал экспорт газа в Европу 31 декабря 2020 года. По договоренности между Азербайджаном и ЕС, к 2027 году поставки азербайджанского газа должны достичь минимум 20 млрд кубометров в год.

При этом, к концу 2025 года газопровод TAP в рамках первого этапа расширения будет готов принимать дополнительно 1,2 млрд кубометров азербайджанского газа, из которых с 2026 года 1 млрд кубометров получит Италия, еще 200 млн кубометров – Албания.