ВБ понизил прогноз средней цены на нефть в 2020 и 2021 гг

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Всемирный банк (ВБ) ожидает, что средняя цена на нефть в 2020 году сложится на уровне 35 долларов США за баррель, а в 2021 году - 42 долларов США за баррель.

Как передает Report, об этом говорится в докладе организации о перспективах развития рынка сырьевых товаров.

В октябре прошлого года Всемирный банк прогнозировал средние цены на нефть на уровне 58 и 59,1 долларов США за баррель соответственно.

"Среднемесячные цены на нефть в период с января по март упали на 50%, - отмечается в докладе. - Ожидается, что в 2020 году они [цены на нефть] составят в среднем 35 долларов США за баррель, что станет резким снижением по сравнению с октябрьским прогнозом и падением на 43% по сравнению со средним показателем за 2019 год - 61 доллара США за баррель".

"Пересмотр [показателя] в сторону понижения отражает беспрецедентное падение спроса, - уточняют в организации. - Снижение цен на нефть осложняется неопределенностью вокруг договоренностей по добыче между Организацией стран - экспортеров нефти (ОПЕК) и другими производителями нефти. Ожидается, что в 2020 году цены на энергоносители в целом (в том числе природный газ и уголь) будут в среднем на 40% ниже, но в 2021 году произойдет значительный подъем".

Ухудшение прогноза эксперты объясняют эпидемией коронавируса и ограничительными мерами для борьбы с распространением заболевания, которые и привели к резкому снижению спроса. По мнению аналитиков, "пандемия может повлиять на спрос и предложение сырьевых товаров в течение длительного периода".

"А перебои в цепочке поставок могут привести к нарушениям в потреблении и производстве других товаров и поставить под угрозу продовольственную безопасность", - предупреждают во Всемирном банке.

"Эти глубокие потрясения на сырьевых рынках и низкие цены на нефть могут нанести серьезный удар по развивающимся экономикам и поставить под угрозу необходимые инвестиции в критически важную инфраструктуру, поддерживающую долгосрочный экономический рост и создающую достойные рабочие места", - отмечает вице-президент Всемирного банка по вопросам развития инфраструктуры Махтар Диоп.

По его словам, ситуация дает возможность правительствам развивающихся стран и стран с формирующейся рыночной экономикой провести необходимые реформы для субсидирования энергетического сектора.

"Эти реформы помогут свободно расходовать финансовые средства на неотложные цели, связанные с пандемией, предотвратить расточительное потребление энергии и перераспределить расходы на программы, ориентированные на бедных", - указывается в докладе.