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Вагиф Алиев: Решение по второй инвестиции SOCAR в нефтехимию Турции будет в 2022 году

Вагиф Алиев: Решение по второй инвестиции SOCAR в нефтехимию Турции будет в 2022 году Переговоры ведутся с INEOS и другими инвесторами
Энергетика
17 июня 2021 г. 12:07
Вагиф Алиев: Решение по второй инвестиции SOCAR в нефтехимию Турции будет в 2022 году
Вагиф Алиев

Окончательное инвестиционное решение по проекту строительства нефтехимического комплекса «Меркурий» в Турции будет принято в 2022 году.

Как передает Report, об этом заявил журналистам заместитель председателя Совета директоров SOCAR Turkey (дочерняя структура Государственной нефтяной компании Азербайджана - SOCAR) Вагиф Алиев.

В.Алиев напомнил, что ранее компания обсуждала этот проект с BP, но британская компания вышла из нефтехимической отрасли.

«Мы ведем переговоры с INEOS (британская транснациональная химическая компания со штаб-квартирой в Лондоне) и другими инвесторами, которые приобрели нефтехимические активы BP. Конечно же, мы не одобряем долгосрочную отсрочку в вопросе реализации проекта «Меркурий», который станет второй нашей инвестицией в нефтехимической сфере в Турции. Мы реализуем эту инвестицию либо с партнером, имеющим опыт работы в нефтехимии, либо с финансовым партнером. Недавно мы приняли к рассмотрению второй вариант, то есть с финансовым партнером», - сообщил В.Алиев.

Напомним, что INEOS в январе 2021 закрыла сделку по покупке у ВР бизнеса по производству ароматики и ацетилов. Цена сделки составила 5 млрд долларов США. Актив включает 15 производственных площадок, в том числе 5 в США, 8 в Азии и 2 в Европе, а также 10 совместных ведущих предприятий.

Отметим, что Совет по конкуренции Турции в июне 2020 года разрешил компаниям SOCAR и BP создать совместное нефтехимическое предприятие. Комплекс "Меркурий» будет построен рядом с нефтехимическим комплексом Petkim и НПЗ STAR. Стоимость проекта оценивается в 1,8 млрд долларов США. Доля сторон в проекте предполагалась 50/50.

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Версия на английском языке Vagif Aliyev: SOCAR to decide on second investment in Turkey’s petrochemicals in 2022

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