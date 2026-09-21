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    В Ясамальском и Низаминском районах Баку будут локальные перебои со светом

    Энергетика
    • 21 сентября, 2026
    • 08:42
    В Ясамальском и Низаминском районах Баку будут локальные перебои со светом

    В Ясамальском и Низаминском районах Баку сегодня будут перебои с электроснабжением.

    Как передает Report, об этом сообщили в ОАО "Азеришыг".

    Согласно информации, ограничения будут введены на время ремонтно-ревизионных работ.

    Так, на Ясамале света с 10:00 до 13:00 не будет у абонентов на улицах Арифа Мехтиева, Асада Ахмедова и Захида Халилова, а также на части проспектов Гусейна Джавида и Матбуат.

    В Низаминском районе перебои с 10:00 до 14:00 будут наблюдаться на проспекте Бабека, а также 1-й и 4-й Поперечных улицах в поселке Кешля.

    "После завершения работ абонентов на указанных территориях будут обеспечены более качественной и стабильной электроэнергией", - добавили в "Азеришыг".

    Перебои с электричеством ОАО Азеришыг
    Yasamal və Nizami rayonlarının bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

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