В Ясамальском и Низаминском районах Баку будут локальные перебои со светом
Энергетика
- 21 сентября, 2026
- 08:42
В Ясамальском и Низаминском районах Баку сегодня будут перебои с электроснабжением.
Как передает Report, об этом сообщили в ОАО "Азеришыг".
Согласно информации, ограничения будут введены на время ремонтно-ревизионных работ.
Так, на Ясамале света с 10:00 до 13:00 не будет у абонентов на улицах Арифа Мехтиева, Асада Ахмедова и Захида Халилова, а также на части проспектов Гусейна Джавида и Матбуат.
В Низаминском районе перебои с 10:00 до 14:00 будут наблюдаться на проспекте Бабека, а также 1-й и 4-й Поперечных улицах в поселке Кешля.
"После завершения работ абонентов на указанных территориях будут обеспечены более качественной и стабильной электроэнергией", - добавили в "Азеришыг".
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