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В январе Украина закупала нефть только у Азербайджана

В январе Украина закупала нефть только у Азербайджана В январе этого года Украина импортировала сырую нефть на сумму 34,34 млн долларов США.
Энергетика
12 февраля 2021 г. 15:21
В январе Украина закупала нефть только у Азербайджана

В январе этого года Украина импортировала сырую нефть на сумму 34,34 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом говорится в сообщении Государственной таможенной службы страны.

Сообщается, что это на 14% больше, чем за аналогичный период 2020 года ($30,12 млн).

Весь объем нефти поступил из Азербайджана.

Украина в январе 2021 года увеличила импорт нефти и нефтяного сырья в 1,9 раза (на 49,32 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 106,98 тыс. тонн.

В то же время Украина в январе 2020 и 2021 годов не осуществляла экспорт нефти.

В течение 2020 года Украина импортировала 1,25 млн тонн нефти на сумму 409,17 млн долларов США.

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Версия на английском языке Ukraine purchases oil only from Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Yanvarda Ukrayna nefti ancaq Azərbaycandan alıb

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