​В январе стоимость одной тонны авиационного топлива составила 495 долларов

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ За январь 2015 года стоимость одной метрической тонны авиационного топлива составила 494,90 долларов США. Как сообщает Report со ссылкой на Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR), это указано в котировках нефтепродуктов на FOB MED (İtaly), опубликованной изданием Platts European Marketscan.

По информации, за прошлый месяц стоимость неэтилированного бензина составила 467,99 долларов, дизельного топлива - 449,45 долларов, 1-процентного серного мазута - 252,36 долларов.

Согласно изданию Platts Crude Oil Marketwire, за январь этого года цена сырой нефти марки BTC FOB CEYHAN составила 49,53 доллара, сырой нефти марки Brent (DTD) - 47,86 долларов, сырой нефти марки Urals (MED) - 47,03 доллара США за баррель.