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В водородную энергетику будет инвестировано 500 млрд долларов

В водородную энергетику будет инвестировано 500 млрд долларов К 2030 году планируется инвестировать 500 млрд долларов США в водородную энергию, которая рассматривается как альтернатива традиционному топливу в энергетическом, промышленном и транспортном секторах.
Энергетика
22 июля 2021 г. 15:52
В водородную энергетику будет инвестировано 500 млрд долларов

К 2030 году планируется инвестировать 500 млрд долларов США в водородную энергетику, которая рассматривается как альтернатива традиционному топливу в энергетическом, промышленном и транспортном секторах.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом говорится в отчете бельгийской консалтинговой компании McKinsey & Company.

Согласно отчету, на сегодняшний день в глобальном масштабе представлено 359 крупных водородных проектов.

Среди них 141 крупный промышленный проект, включающий нефтепереработку, производство аммиака, метанола, стали и промышленного сырья, 96 проектов, охватывающих использование водорода на транспорте, в том числе в поездах, на судах, грузовиках и легковых автомобилях, 56 сосредоточены на использовании и доставке водорода конечному пользователю, 38 - на распределении и хранении водорода, 28 - на создании или развитии предприятий по производству низкоуглеродистого водорода мощностью более 1 гигаватт.

Из общей суммы инвестиций около 150 млрд долларов США охватывают этапы планирования и строительства проектов, а также направлены на поддержку текущих проектов.

При таких инвестициях мощность производства низкоуглеродного водорода превысит 10 млн тонн в год к 2030 году.

Семьдесят процентов производственных мощностей планируется производить при помощи возобновляемых источников энергии, а остальные 30% будут вырабатываться за счет традиционных источников, а также технологий улавливания и связывания углерода (CCS).

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Версия на азербайджанском языке Hidrogen enerjisinə 500 milyard dollar investisiya yatırılacaq

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