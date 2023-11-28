В Туркменистане открылся офис SOCAR

В столице Туркменистана Ашхабаде открылся офис представительства Государственной нефтяной компании (SOCAR).

В столице Туркменистана Ашхабаде открылся офис представительства Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети ”Х".

"В рамках рабочей поездки в Туркменистан мы вместе с президентом SOCAR Ровшаном Наджафом приняли участие в открытии офиса представительства SOCAR в Ашхабаде. Эта инициатива является проявлением веры в укрепление долгосрочной деятельности компании в Туркменистане, в реализацию общих интересов наших стран в области энергетики”, - написал М.Джаббаров.