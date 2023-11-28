О нас

В Туркменистане открылся офис SOCAR

В Туркменистане открылся офис SOCAR В столице Туркменистана Ашхабаде открылся офис представительства Государственной нефтяной компании (SOCAR).
Энергетика
28 ноября 2023 г. 17:35
В Туркменистане открылся офис SOCAR

В столице Туркменистана Ашхабаде открылся офис представительства Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети ”Х".

"В рамках рабочей поездки в Туркменистан мы вместе с президентом SOCAR Ровшаном Наджафом приняли участие в открытии офиса представительства SOCAR в Ашхабаде. Эта инициатива является проявлением веры в укрепление долгосрочной деятельности компании в Туркменистане, в реализацию общих интересов наших стран в области энергетики”, - написал М.Джаббаров.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоSOCAR opens office in Turkmenistan
Версия на азербайджанском языке ФотоTürkmənistanda SOCAR-ın ofisi açılıb

Экслюзивные новости

Аналитик: Возврат отношений Азербайджана и США к прежним крайне важен
Аналитик: Возврат отношений Азербайджана и США к прежним крайне важен
28 ноября 2023 г. 17:03
Найджел Эллвей: СМИ очень важный инструмент для борьбы с минной угрозой
Найджел Эллвей: СМИ очень важный инструмент для борьбы с минной угрозой
28 ноября 2023 г. 15:58
Британский эксперт: Азербайджан может стать примером для многих стран в вопросе разминирования
Британский эксперт: Азербайджан может стать примером для многих стран в вопросе разминирования
28 ноября 2023 г. 15:46
Обнародовано число иностранцев, работающих в Карабахе и Восточном Зангезуре
Обнародовано число иностранцев, работающих в Карабахе и Восточном Зангезуре
27 ноября 2023 г. 15:39
Подана апелляция на решение суда по делу Вагифа Хачатуряна
Подана апелляция на решение суда по делу Вагифа Хачатуряна
27 ноября 2023 г. 13:32
Назван объем срочных вкладов, которые будут освобождены от налогообложения
Назван объем срочных вкладов, которые будут освобождены от налогообложения
24 ноября 2023 г. 17:34
Перед чемпионатом Европы у азербайджанского шахматиста украли ноутбук
Перед чемпионатом Европы у азербайджанского шахматиста украли ноутбук
24 ноября 2023 г. 15:49
Стала известна дата обсуждения в ММ законопроекта о создании Агдеринского района - ЭКСКЛЮЗИВ
Стала известна дата обсуждения в ММ законопроекта о создании Агдеринского района - ЭКСКЛЮЗИВ
23 ноября 2023 г. 17:26
Генсек ECATA: Азербайджан и Казахстан могут создать транспортно-логистическую систему по принципу единого окна
Генсек ECATA: Азербайджан и Казахстан могут создать транспортно-логистическую систему по принципу "единого окна"
22 ноября 2023 г. 18:47
Госминистр Великобритании по европейскому региону прибыл в Азербайджан
Госминистр Великобритании по европейскому региону прибыл в Азербайджан
22 ноября 2023 г. 11:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi