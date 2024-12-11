В трех районах Баку будут применены ограничения на энергоснабжение

10:21

Сегодня в Бинагадинском, Сабунчинском и Сураханском районах Баку будут введены ограничения в подаче электроэнергии в связи с работами по ремонту и реконструкции линий электропередач.

Об этом Report сообщили в ОАО "Азеришыг".

Согласно информации, в связи с ремонтно-восстановительными работами с 11:00 до 14:00 в селе Бинагади, с 10:00 до 14:00 - на ряде улиц Сабунчинского района, с 10:00 до 15:00 - на двух улицах поселка Гарачухур Сураханского района будет ограничена подача электроэнергии.

После завершения работ указанные территории будут обеспечены электроэнергией более высокого качества, указывает общество.