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В трех районах Баку будут применены ограничения на энергоснабжение

В трех районах Баку будут применены ограничения на энергоснабжение 10:21
Энергетика
11 декабря 2024 г. 10:49
В трех районах Баку будут применены ограничения на энергоснабжение

Сегодня в Бинагадинском, Сабунчинском и Сураханском районах Баку будут введены ограничения в подаче электроэнергии в связи с работами по ремонту и реконструкции линий электропередач.

Об этом Report сообщили в ОАО "Азеришыг".

Согласно информации, в связи с ремонтно-восстановительными работами с 11:00 до 14:00 в селе Бинагади, с 10:00 до 14:00 - на ряде улиц Сабунчинского района, с 10:00 до 15:00 - на двух улицах поселка Гарачухур Сураханского района будет ограничена подача электроэнергии.

После завершения работ указанные территории будут обеспечены электроэнергией более высокого качества, указывает общество.

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Версия на азербайджанском языке Bakının üç rayonunda işıq olmayacaq

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