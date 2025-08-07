В Сумгайыте планируется запуск производства "зеленого" водорода

На территории Сумгайытского химико-промышленного парка в 2027-2028 годах планируется начать производство “зеленого” водорода.

Об этом сообщил Report генеральный директор азербайджано-болгарского совместного предприятия Caspian Lubricants Recycling, глава болгарской компании Torec Engineering Калин Рунтев.

“Если запуск завода состоится в ноябре-декабре этого года, как планируется, на следующем этапе мы обеспечим производство “зеленой” электроэнергией, а затем приступим к выпуску “зеленого” водорода. Он будет использоваться как топливо и как сырье для производства базовых масел второй группы (гидроочистка, гидротрейтинг, дистиллятная фракция и др.). Это сделает нас уникальными на пространстве от Южного Кавказа до Пакистана - ближайшее аналогичное производство находится в 3000 км”, - отметил К. Рунтев.

По его словам, предпроектные работы по производству водорода начнутся в 2026 году. Запуск водородной установки и начало выпуска масел группы II ожидается в 2027-2028 годах.

“Зеленый” водород будет производиться методом электролиза воды - с использованием местных ресурсов. Сейчас компания ведет переговоры с европейскими и китайскими поставщиками электролизеров. Окончательное решение будет принято акционерами после утверждения бизнес-плана. Обсуждаются также варианты участия международных партнеров, однако пока конкретных соглашений не озвучивается", - сказал глава СП.

К. Рунтев сообщил, что на первом этапе Caspian Lubricants Recycling планирует перерабатывать до 24 тыс. тонн отработанных масел в год - опасных отходов по классификации Базельской конвенции.

“Основной продукт - базовое масло первой группы, ранее не производившееся в Азербайджане. Завод станет первым в Каспийском регионе, соответствующим экологическим стандартам, принятым в рамках подготовки к саммиту COP29. Из переработанных отходов планируется выпускать до 18 тыс. тонн масел и 2–3 тыс. тонн битума (дорожного, изоляционного, асфальтного)”, - подчеркнул гендиректор компании.

Один из ключевых принципов проекта и условия получения статуса резидента Сумгайытского химико-промышленного парка - использование исключительно местного сырья. По словам К. Рунтева, завод не будет ввозить отходы из-за рубежа. Уже заключены контракты с рядом автосервисов и официальными импортерами автомобилей. Также обсуждается сотрудничество с государственными структурами, Бакинским международным морским портом и промышленными предприятиями.

"В целом, после запуска завода мы начнем встречи со всеми крупными промышленными игроками. Многие международные компании, работающие в Азербайджане, проявляют большой интерес к нашему проекту", - подчеркнул глава болгарской компании.

По его словам, Азербайджан ежегодно потребляет более 40 тыс. тонн базового масла: "Это очень интересный рынок, и мы планируем реализовывать не менее половины объема на внутреннем рынке, а также экспортировать продукцию в Болгарию, Румынию, Украину, в связи с чем уже достигнуты предварительные договоренности. Турция также считается огромным рынком, потребляющим более 450 тысяч тонн масла в год.

Экспорт для нас - ключевое направление. Мы также рассматриваем возможность реализации аналогичных проектов в других странах, включая государства Центральной Азии”, - сообщил К. Рунтев.

По его словам, проект получил стратегическую поддержку на уровне глав государств Азербайджана и Болгарии. Caspian Lubricants Recycling является резидентом Сумгайытского химико-промышленного парка при Министерстве экономики Азербайджана, что обеспечивает доступ к необходимой инфраструктуре, коммуникациям, консультациям и льготным финансовым механизмам.

“Азербайджан - это оазис стабильности с высоким уровнем жизни и поддержкой инвестиций. Население понимает важность экологической ответственности. Признание проекта как стратегического усиливает нашу уверенность в его успешной реализации”, - резюмировал К. Рунтев.

ФОТО: Вугар Ханларов