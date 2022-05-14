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В США заявили, что цены на бензин установили новый рекорд

В США заявили, что цены на бензин установили новый рекорд Стоимость бензина на автозаправках в США в четвертый раз за неделю установила новый исторический максимум, достигнув 4,452 долларов за один галлон (3,785 литра).
Энергетика
14 мая 2022 г. 20:36
В США заявили, что цены на бензин установили новый рекорд

Стоимость бензина на автозаправках в США в четвертый раз за неделю установила новый исторический максимум, достигнув 4,452 долларов за один галлон (3,785 литра).

Как передает Report, об этом свидетельствуют опубликованные данные некоммерческой Американской автомобильной ассоциации, отслеживающей расценки на более чем 60 тыс. АЗС в стране.

По ее данным, средняя стоимость галлона бензина марки Regular к утру субботы поднялась в США до 4,452 долларов (в пятницу этот показатель составлял 4,432 долларов). Самые высокие цены на бензин по стране традиционно остаются в штате Калифорния, где автомобилистам за один галлон придется отдать в среднем 5,926 долларов США.

Цены на бензин в США стабильно растут на протяжении всей недели. Повышение стоимости топлива происходит на фоне роста мировых цен на нефть, несмотря на попытки Белого дома противостоять этой тенденции. Еще год назад цена на бензин держалась на уровне трех долларов за галлон.

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