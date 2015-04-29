 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В SOCAR прошла встреча с бельгийской делегацией

    Президент SOCAR пригласил бельгийские компании участвовать в тендерах SOCAR

    Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев принял делегацию во главе с госсекретарем по внешней торговле Бельгии, бывшим заместителем премьер-министра и бывшим министром обороны Питером де Кремом.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

    Р.Абдуллаев проинформировал гостей о направлениях деятельности SOCAR, значимости осуществляемых в пределах страны и за рубежом проектов, роли Южного газового коридора в энергобезопасности Европы.

    В свою очередь, госсекретарь Бельгии заявил, что располагает информацией об осуществляемых SOCAR в регионах проектах, и поддерживает деятельность компании в этом направлении.

    Присутствующие представители бельгийских компаний выразили заинтересованность в развитии сотрудничества с Азербайджаном в различных сферах, в том числе в сфере энергетики, а также выдвинули собственные предложения.

    Президент SOCAR заявил о существовании в Азербайджане благоприятной атмосферы для сотрудничества, рассказал об осуществляемых с участием иностранных инвестиций проектах, в том числе о Сумгайытском химическом технопарке. Р.Абдуллаев пригласил бельгийские компании принять участие в тендерах, объявленных в связи с проектами SOCAR.

    На встрече обсудили также представляющие взаимный интерес вопросы.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi