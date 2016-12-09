В следующем году в Азербайджане средняя себестоимость газа прогнозируется на уровне 122 маната за 1 000 кубометров

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Себестоимость добычи 1 000 кубометров газа нефтегазодобывающими управлениями Госнефтекомпании Азербайджана в 2015 году составила 45,42 маната, средний тариф на газ, передаваемый Азербайджану международными операционными компаниями в рамках соглашений PSA, - 56,48 манатов за 1 000 кубометров.

Об этом сообщил в ответ на запрос Report пресс-секретарь SOCAR Низамеддин Гулиев.

По его словам, расходы SOCAR на переработку, хранение, транспортировку и снабжение составили 52,02 манатов за 1 000 кубометров: “Таким образом, в 2015 году средняя себестоимость реализуемого газа сформировалась на уровне 108,31 манатов за 1 000 кубометров”.

Н.Гулиев также отметил, что в текущем году себестоимость добычи 1 000 кубометров газа составила 55,16 манатов, средний тариф на газ, передаваемый Азербайджану международными операционными компаниями в рамках соглашений PSA, - 99,15 манатов за 1 000 кубометров, расходы SOCAR на переработку, хранение, транспортировку и снабжение - 53,97 манатов за 1 000 кубометров, средняя себестоимость реализуемого газа – 140,42 манатов за 1 000 кубометров.

По его словам, эти показатели в 2017 году прогнозируются соответственно на уровне 49,2, 93,71, 47,95 и 121,88 манатов.