Баку. 26 января. REPORT.AZ/ За прошлый год в производственном объединении "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) по сектору населения зарегистрировано 84 757 новых абонентов, из которых 44 656 приходятся на Баку, Сумгаит и Абшеронский район, 40 101- на регионы. Об этом Report сообщили в пресс-службе SOCAR.

Только за декабрь прошлого года зарегистрировано 11420 новых абонентов, из которых 7448 приходятся на Баку, Сумгаит и Абшеронский район, 3972 - на регионы.

За 2014 год населению продано 2 473,577 млн. кубометров природного газа и собрано 101,1% средств. За декабрь прошлого года населению продано 404,077 млн. кубометров природного газа и собрано 89,2% средств. Это связано с тем, что в связи с наступлением осенне-зимнего сезона 2014 года увеличилась потребность населения в природном газе, однако стоимость газа не была оплачена абонентами. Опыт показывает, что возникшие в осенне-зимний сезон долги оплачиваются абонентами в весенне-летний период.

Долги нельготного населения на 1 января 2014 года за 12 месяцев снизились на 1,6%.

За 2014 год сектору не населения продано 2 018,529 млн. кубометров газа и собрано 93,7% средств.

Также отметим, что по состоянию на 1 января 2015 года по сектору населения 120 650 семей вынужденных переселенцев были бесперебойно обеспечены газом.