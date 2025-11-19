В ряде сел Астары не будет света
19 ноября, 2025
- 08:58
В ряде сел Астаринского района возникнут перебои в подаче электроэнергии из-за ремонтных работ.
Об этом Report сообщили в ОАО "Азеришыг".
Согласно информации, работы будут проводиться на отходящей от 110/35/10 кВ-ной подстанции "Астара" 35 кВ-ной воздушной линии "Ловаин" в зоне обслуживания Астаринской электрической сети (ЭС).
В связи с этим 19 ноября с 10:00 до 13:00 будут ограничения в подаче электроэнергии в селах Чайоба, Азаруд, Какалос, Колатан, Ловаин, Пенсар, Сым, Сияку, Шахагадж, Шаматюк, Шиякяран, Тангаруд, поселке Киджаба.
После завершения ремонтных работ указанные населенные пункты будут обеспечены более качественной электроэнергией.
