    В ряде сел Астары не будет света

    Энергетика
    • 19 ноября, 2025
    • 08:58
    В ряде сел Астары не будет света

    В ряде сел Астаринского района возникнут перебои в подаче электроэнергии из-за ремонтных работ.

    Об этом Report сообщили в ОАО "Азеришыг".

    Согласно информации, работы будут проводиться на отходящей от 110/35/10 кВ-ной подстанции "Астара" 35 кВ-ной воздушной линии "Ловаин" в зоне обслуживания Астаринской электрической сети (ЭС).

    В связи с этим 19 ноября с 10:00 до 13:00 будут ограничения в подаче электроэнергии в селах Чайоба, Азаруд, Какалос, Колатан, Ловаин, Пенсар, Сым, Сияку, Шахагадж, Шаматюк, Шиякяран, Тангаруд, поселке Киджаба.

    После завершения ремонтных работ указанные населенные пункты будут обеспечены более качественной электроэнергией.

    перебои с электричеством Астара ремонтные работы
    Astaranın bir sıra kəndlərində elektrik enerjisi olmayacaq

