В ряде сел Лянкяранского района временно ограничат подачу электроэнергии

В рамках подготовки к осенне-зимнему сезону 9 сентября на территории Лянкяранской электрической сети будут проведены ремонтные работы на ряде воздушных линий напряжением 10 кВ.

Как передает Report, об этом сообщили в АО "Азеришыг".

В связи с этим подача электроэнергии будет временно ограничена:

- С 10:00 до 12:00 - в селах Холмили, Кенармеша, Могоноджоба, Сеидекеран, Шыхакеран, Шюрюк, Тюркекеран и Тутепеште;

- С 10:00 до 15:00 - в селах Даргуба, Кяргялан и Шаглакюча;

- С 14:00 до 16:00 - в посёлках Ашагы Нюведи, Гярметюк и части села Вийян.

В "Азеришыг" отметили, что после завершения ремонтных работ указанные населённые пункты будут обеспечены более качественным электроснабжением.