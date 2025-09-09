ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис
    В ряде сел Лянкяранского района временно ограничат подачу электроэнергии

    Энергетика
    • 09 сентября, 2025
    • 08:43
    В ряде сел Лянкяранского района временно ограничат подачу электроэнергии

    В рамках подготовки к осенне-зимнему сезону 9 сентября на территории Лянкяранской электрической сети будут проведены ремонтные работы на ряде воздушных линий напряжением 10 кВ.

    Как передает Report, об этом сообщили в АО "Азеришыг".

    В связи с этим подача электроэнергии будет временно ограничена:

    - С 10:00 до 12:00 - в селах Холмили, Кенармеша, Могоноджоба, Сеидекеран, Шыхакеран, Шюрюк, Тюркекеран и Тутепеште;

    - С 10:00 до 15:00 - в селах Даргуба, Кяргялан и Шаглакюча;

    - С 14:00 до 16:00 - в посёлках Ашагы Нюведи, Гярметюк и части села Вийян.

    В "Азеришыг" отметили, что после завершения ремонтных работ указанные населённые пункты будут обеспечены более качественным электроснабжением.

