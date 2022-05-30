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В России предлагают снизить добычу нефти

В России предлагают снизить добычу нефти В России следует снизить добычу нефти на 20-30% — до 7-8 млн баррелей в сутки.
Энергетика
30 мая 2022 г. 10:45
В России предлагают снизить добычу нефти

В России следует снизить добычу нефти на 20-30% — до 7-8 млн баррелей в сутки.

Как передает Report, об этом предложено совладельцем и вице-президентом компании "Лукойл" Леонид Федун в своей статье для РБК.

В статье топ-менеджер задается вопросом: "Зачем России обеспечивать добычу 10 млн барр. нефти в день? Если мы сможем эффективно потребить и экспортировать 7-8 млн без потерь для бюджета государства, внутреннего потребления и обеспечения импорта".

Он убежден, что выгоднее продавать не десять баррелей сырца по 50 долларов США, а семь по 80 долларов США.

"Нужно ли стараться сохранить объемы докризисного экспорта, соглашаясь на 30-, а порой и на 40-процентные дисконты?" — написал Л.Федун.

По его мнению, под разговоры об эмбарго на российскую нефть покупатели постараются "институционализировать" эти скидки, используя инструменты тарифного регулирования.

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Версия на английском языке Russia might cut oil production 
Версия на азербайджанском языке Rusiya neft hasilatını azalda bilər

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