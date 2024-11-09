В России планируют остановить поддержку возобновляемой энергетики после 2035 года

Поддержка возобновляемой энергетики в РФ должна прекратиться после 2035 года, когда ВИЭ-проекты достигнут ценового паритета с традиционными источниками

Поддержка возобновляемой энергетики в РФ должна прекратиться после 2035 года, когда ВИЭ-проекты достигнут ценового паритета с традиционными источниками

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доработанный вариант Энергостратегии-2050.

"Документ направлен в правительство. Ключевой задачей по направлению возобновляемых источников энергии является повышение эффективности использования ВИЭ-генерации с целью прекращения после 2035 года механизмов поддержки и достижения ценового паритета с традиционной генерацией", - говорится в документе.

Для этого необходимо не только совершенствовать механизмы развития ВИЭ и стандарты, но и создавать стимулы для экспорта оборудования и оказания услуг по ВИЭ-объектам за рубежом; совершенствовать системы добровольного спроса на ВИЭ и развитие систем накопления.

Агентство отмечает, что доля ВИЭ в топливно-энергетическом балансе России к 2036 году может составить от 1,5 до 2,1% в зависимости от сценария (целевой - 1,8%) с нынешних 0,6%, а к 2050 году может составить от 1,4% в стресс-сценарии до 6,6% в инерционном (3,1% в целевом).