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    В прошлом месяце из порта Джейхан на мировой рынок экспортировано более 2 млн тонн нефти

    С момента сдачи в эксплуатацию трубопровода BTC из порта Джейхан экспортирован 321 883 385 тонн нефти

    Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ В январе 2017 года из порта Джейхан (Средиземное море, Турция) на мировой рынок экспортировано 2 048 786 тонн азербайджанской нефти.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Госнефтекомпанию Азербайджана (SOCAR).

    Госнефтефонду Азербайджана (ГНФАР) принадлежит 1 398 440 тонн этого объема. В целом, с момента сдачи в эксплуатацию трубопровода BTC по 1 февраля 2017 года из порта Джейхан экспортировано 321 883 385 тонн азербайджанской нефти.

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