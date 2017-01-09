В прошлом году по BTC прокачано 28,9 млн тонн азербайджанской тонн нефти

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ В 2016 году по основному экспортному трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) транспортировано 28 862 673 тонн нефти. Как сообщает Report со ссылкой на Госнефтекомпанию Азербайджана (SOCAR), это на 0,09% больше показателя за 2015 год.

В декабре по BTC экспортировано 2 386 450 азербайджанской тонн нефти, что на 3% меньше, чем в декабре 2015 года.

В целом, с момента сдачи в эксплуатацию трубопровода (2006 год) по 1 января 2017 года в BTC закачано 321 538 062 тонны нефти.

Помимо этого, в декабре этого года по трубопроводу BTC транспортирована 441 271 тонна туркменской нефти.

Отметим, что трубопровод BTC берет начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку. Ежесуточная пропускная способность трубопровода составляет 1,2 млн баррелей нефти. В настоящее время из Азербайджана по BTC в основном транспортируется нефть из "Азери-Чираг-Гюнешли" и конденсат из "Шахдениз".