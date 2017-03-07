В прошлом году населению Азербайджана продано на 16% больше газа

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ В 2016 году в Азербайджане в систему газоснабжения подано 13,7 млрд кубометров природного газа, из них потребителям доставлено 3,1 млрд кубометров. Как сообщает Report, эти данные приводятся в отчете Кабинета министров о деятельности за 2016 год.

Отмечается, что в прошлом году объемы проданного населению газа в годовом исчислении выросли на 423,7 млн кубометров или 16% в связи с газификацией отдельных населенных пунктов и сдачей в эксплуатацию новых строительных объектов.

Согласно отчету, на внутреннем рынке продано 42 тыс. тонн сжиженного газа: “Для удовлетворения потребностей в природном газе Нахчыванской Автономной Республике передан 261 млн кубометров газа. В рамках Государственной программы социально-экономического развития регионов (2014-2018 годы) завершено строительство газопроводов различного назначения общей протяженностью 7 837 км, 4 газораспределительных станций, 2 измерительных узлов, осуществлены прочие текущие ремонтно-строительные работы. Капитально отремонтирован газопровод протяженностью 312 км".

В отчете говорится, что по итогам проведенных работ в 2016 году газифицировано 209 новых населенных пунктов, в которых газом обеспечены 82 тыс. абонентов.