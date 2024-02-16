В промзонах Азербайджана в этом году откроются еще около 10 предприятий

В промзонах Азербайджана в этом году откроются еще около 10 предприятий

В находящихся под управлением Агентства развития экономических зон промзонах Азербайджана в этом году планируется открыть еще около 10 предприятий.

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В находящихся под управлением Агентства развития экономических зон промзонах Азербайджана в этом году планируется открыть еще около 10 предприятий. Как сообщает Report, об этом председатель правления Агентства Сеймур Адыгёзалов сказал на пресс-конференции. По его словам, запуск новых производственных объектов позволит создать около 1 000 постоянных рабочих мест. "Пять предприятий по производству обоев, кровельных покрытий, вентиляционного и противопожарного оборудования и пр. планируется открыть в Агдамском промышленном парке. Производимая продукция в первую очередь будет направлена на удовлетворение внутреннего спроса. На последующем этапе она будет экспортироваться под брендом Made in Azerbaijan", - сказал он. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке About 10 enterprises to start functioning in Azerbaijan’s industrial zones this year