В промзонах Азербайджана в этом году откроются еще около 10 предприятий

В находящихся под управлением Агентства развития экономических зон промзонах Азербайджана в этом году планируется открыть еще около 10 предприятий.
Как сообщает Report, об этом председатель правления Агентства Сеймур Адыгёзалов сказал на пресс-конференции.
По его словам, запуск новых производственных объектов позволит создать около 1 000 постоянных рабочих мест.
"Пять предприятий по производству обоев, кровельных покрытий, вентиляционного и противопожарного оборудования и пр. планируется открыть в Агдамском промышленном парке. Производимая продукция в первую очередь будет направлена на удовлетворение внутреннего спроса. На последующем этапе она будет экспортироваться под брендом Made in Azerbaijan", - сказал он.