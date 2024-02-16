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В промзонах Азербайджана в этом году откроются еще около 10 предприятий

В промзонах Азербайджана в этом году откроются еще около 10 предприятий В находящихся под управлением Агентства развития экономических зон промзонах Азербайджана в этом году планируется открыть еще около 10 предприятий.
Энергетика
16 февраля 2024 г. 13:01
В промзонах Азербайджана в этом году откроются еще около 10 предприятий

В находящихся под управлением Агентства развития экономических зон промзонах Азербайджана в этом году планируется открыть еще около 10 предприятий.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Агентства Сеймур Адыгёзалов сказал на пресс-конференции.

По его словам, запуск новых производственных объектов позволит создать около 1 000 постоянных рабочих мест.

"Пять предприятий по производству обоев, кровельных покрытий, вентиляционного и противопожарного оборудования и пр. планируется открыть в Агдамском промышленном парке. Производимая продукция в первую очередь будет направлена на удовлетворение внутреннего спроса. На последующем этапе она будет экспортироваться под брендом Made in Azerbaijan", - сказал он.

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Версия на английском языке About 10 enterprises to start functioning in Azerbaijan’s industrial zones this year
Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycanın sənaye zonalarında 10-a yaxın müəssisə işə düşəcək

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