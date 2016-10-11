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    В проект Турецкий поток могут быть привлечены новые участники

    Проект планируется завершить к декабрю 2019 года

    Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Российская нефтегазовая компания "Газпром" и турецкая Botas могут привлечь новых участников к реализации проекта "Турецкий поток".

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, власти России и Турции подписали соответствующее соглашение по проекту газопровода.

    Согласно документу, по совместному решению участников в компанию по сухопутному участку 2 и по решению российского участника в компанию по морскому участку могут привлекаться новые участники с соответствующим перераспределением долей в уставном капитале компании.

    "Турецкий поток" предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря. По одному пути газ будет передаваться в Турцию, по другому - транзитом в Европу. Проект должен быть завершен к декабрю 2019 года.

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