В проект Турецкий поток могут быть привлечены новые участники

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Российская нефтегазовая компания "Газпром" и турецкая Botas могут привлечь новых участников к реализации проекта "Турецкий поток".

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, власти России и Турции подписали соответствующее соглашение по проекту газопровода.

Согласно документу, по совместному решению участников в компанию по сухопутному участку 2 и по решению российского участника в компанию по морскому участку могут привлекаться новые участники с соответствующим перераспределением долей в уставном капитале компании.

"Турецкий поток" предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря. По одному пути газ будет передаваться в Турцию, по другому - транзитом в Европу. Проект должен быть завершен к декабрю 2019 года.