    В поселках Мушфигабад и 28 Мая будут локальные отключения света

    Энергетика
    • 09 декабря, 2025
    • 08:56
    В поселках Мушфигабад и 28 Мая Абшеронского района будут локальные перебои в подаче электроэнергии.

    Об этом сообщили Report из ОАО "Азеришыг".

    Согласно информации, ограничения будут введены Управлением энергоснабжения и продаж Абшеронского района (РЭТСИ) в связи с ремонтными работами на 110/35/10 кВ-ной подстанции.

    На время работ 9 декабря с 10:00 до 14:00 будут наблюдаться в части поселков Мушфигабад и 28 Мая.

    "После завершения работ указанные населенные пункты будут обеспечены более качественной электроэнергией", - добавили в АО.

    Müşfiqabad və 28 May qəsəbələrinin bir hissəsində işıq olmayacaq
