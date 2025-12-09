В поселках Мушфигабад и 28 Мая будут локальные отключения света

В поселках Мушфигабад и 28 Мая Абшеронского района будут локальные перебои в подаче электроэнергии.

Об этом сообщили Report из ОАО "Азеришыг".

Согласно информации, ограничения будут введены Управлением энергоснабжения и продаж Абшеронского района (РЭТСИ) в связи с ремонтными работами на 110/35/10 кВ-ной подстанции.

На время работ 9 декабря с 10:00 до 14:00 будут наблюдаться в части поселков Мушфигабад и 28 Мая.

"После завершения работ указанные населенные пункты будут обеспечены более качественной электроэнергией", - добавили в АО.