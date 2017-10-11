В Пираллахи введен в эксплуатацию участок сбора и транспортировки нефти SOCAR

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Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в поселке Пираллахи введен в эксплуатацию новый пункт сбора и транспортировки нефти НГДУ "Абшероннефть" ПО "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев и представители руководства компании. Р. Абдуллаев разрезал ленту, символизирующую открытие объекта, осмотрел административное здание и посадил дерево перед зданием. Затем президент SOCAR и сопровождающая его делегация осмотрели парк резервуаров, ознакомились с режимом его работы и территорией.

Начальник НГДУ "Абшероннефть" Шахмар Гусейнов сообщил, что площадь пункта сбора и транспортировки, строительство которого начато трестом "Нефтгазтикинти" в 2013 году, составляет 6,4 га. Он отметил, что новый парк резервуаров включает в себя двухэтажное административное здание, 24 резервуара различных типов, пропускной пункт, операторскую, комнату оборудования, противопожарную насосную станцию, насосные станции для нефти и пластовых вод, подземный дренажный блок, 4 сепаратора, блок подготовки воздуха, 2 печи, электрическая подстанция напряжением 6/0,4 кВ.

Вместимость 3 резервуаров равна 3 000, 6 - 2 000, 4 – 1 000, 5 - 700, 4 - 400, 2 - 100 кубометров. В насосных станциях установлено 6 нефтяных насосов и 4 насоса для пластовых вод. В новом парке рабочий процесс почти полностью автоматизирован. Правила безопасности труда и техника безопасности поддерживаются на высоком уровне, созданы оптимальные условия труда для работников. Вокруг пункта сбора и транспортировки создана зеленая полоса, посажено более 6 000 цветов и деревьев.

Президент SOCAR выразил уверенность, что ввод в эксплуатацию нового пункта сбора и транспортировки будет играть важную роль в наращивании добычи нефти, рассказал о предстоящих задачах и дал конкретные поручения.