В Petlim пришвартовалось первое контейнерное судно

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Вчера в контейнерном порту Petlim причалило первое контейнерное судно.

Об этом сообщает Report со ссылкой на управляющую компанию порта APM Terminals. По информации, судно Maersk Bulan достигло порта в утренние часы.

Отметим, что тем самым запущена первая фаза Petlim. Первая фаза проекта завершена в 2015 году и передана в управление компании APM Terminals группы Maersk. Мощность первой фазы составляет 800 тыс. TEU. Сейчас ведется строительство II фазы проекта. Общая мощность порта составит 1,5 млн. TEU.

Еще на стадии проектирования порта компания APM Terminals, входящая в группу Maersk, осуществляющую управление контейнерными терминалами, подписала контракт об эксплуатации порта сроком на 28 лет после завершения проекта. Согласно партнерскому соглашению, Petkim также получит долю с доходов.

Наряду с этим один из крупнейших инвестиционных банков мира Goldman Sachs International оценил стоимость проекта еще на стадии строительства в размере 1 млрд. долларов США и приобрел 30%-ную долю в проекте за 300 млн. долларов США.

В целом, порт общей площадью 55 гектаров будет самым крупным в Эгейском море. В порт смогут заходить самые крупные контейнерные суда, перевозящие свыше 11 тыс. контейнеров. Для этого построена береговая линия протяженностью 700 м, а глубина моря доведена до 16 м. Пропускная способность порта составит 10 млн. тонн сухих грузов.