В первом полугодии "Азнефть" добыто 3,07 млн тонн нефти

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ В первом полугодии этого года производственным объединением "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) добыто 3 071,5 тыс. тонн нефти, 2 557,2 млн кубометров газа.

Как сообщили Report в ПО "Азнефть", продолжены работы по полномасштабному вводу месторождений в эксплуатацию, бурению новых скважин.

"За первые 6 месяцев года по заказу "Азнефть" пробурено и передано в эксплуатацию 36 скважин. Из новых скважин добыто 22 138 тонн нефти. С начала года проведено 320 геологических мероприятий, в результате добыто 101 539 тонн нефти, что означает рост соответственно на 47 мероприятий и 40 093 тонн нефти против запланированного. В результате технических и технологических мероприятий добыто 26 304 тонн нефти против запланированных 20 894 тонн. В первом полугодии из фонда недействующих скважин были сданы в эксплуатацию 55 скважин против запланированных 33. Из них добыта дополнительно 15 321,5 тонн нефти ", - говорится в информации.