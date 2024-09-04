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В Нахчыване реконструируются подстанции, эксплуатировавшиеся с 60-х годов прошлого века

В Нахчыване реконструируются подстанции, эксплуатировавшиеся с 60-х годов прошлого века Проводится реконструкция подстанций, эксплуатируемых в Нахчыванской АР с 60-х годов прошлого века.
Энергетика
4 сентября 2024 г. 11:54
В Нахчыване реконструируются подстанции, эксплуатировавшиеся с 60-х годов прошлого века

Проводится реконструкция подстанций, эксплуатируемых в Нахчыванской АР с 60-х годов прошлого века.

Об этом сообщает нахчыванское бюро Report со ссылкой на Государственную энергетическую службу Нахчыванской АР.

Уже начались работы по проектированию и реконструкции подстанций "Чешмебасар" и "Седерек" 110/35/10 киловольт. Также продолжаются работы по реконструкции подстанций "Назарабад" и "Ебрегунус" напряжением 35/10 киловольт.

Для этой цели посредством государственных закупок были приобретены 6 силовых трансформаторов мощностью 35/10 киловольт мощностью 6 300 кВт, 4 из которых уже доставлены в АР. Также был заключен контракт с ООО "Импульс Групп" - победителем открытого тендера на проектирование этих подстанций.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNaxçıvanda ötən əsrin 60-cı illərindən istismar olunan yarımstansiyalar yenidən qurulur

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