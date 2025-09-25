В Нахчыване к 2028 году планируется запуск двух СЭС

В Нахчыване до 2028 года будут введены в эксплуатацию две солнечные электростанции (СЭС) суммарной мощностью около 530 мегаватт (МВт).

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель директора Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии Рена Гумбатова в ходе мероприятия "Неделя зеленой энергетики 2025: Азербайджан и Центральная Азия" в Баку.

Она напомнила, что в Нахчыване были подписаны подписали соглашение с Nobel Energy на реализацию проекта строительства СЭС мощностью 30 МВт и с компанией A-Z Czech Engineering - СЭС примерно на 500 МВт для производства электроэнергии на экспорт.

"Ввод в эксплуатацию проекта на 30 МВт планируется в текущем году, а ввод второго энергообъекта ожидается в 2027 году", - сказала она.

По ее словам, следующим для Азербайджана шагом станет разработка стратегии на период 2027-2030гг.

"Один из пяти приоритетов Стратегии социально-экономического развития на 2027–2030 годы Азербайджана, касающийся "зеленого роста" включает в себя: стратегическое планирование в энергетическом секторе, регуляторной среде; расширение использования возобновляемых источников энергии; создание "зеленых энергетических зон" и "зеленых энергетических коридоров"; интеграцию возобновляемой энергетики и внедрение систем хранения энергии; совершенствование систем энергоснабжения; а также повышение энергоэффективности", - добавила Гумбатова.