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В Министерстве энергетики состоялась встреча с представителем Саудовской Аравии

В Министерстве энергетики состоялась встреча с представителем Саудовской Аравии Министр энергетики Пярвиз Шахбазов встретился с генеральным директором Программы поощрения национальных компаний Королевства Саудовская Аравия Бадром Аль-Бадром.
Энергетика
10 декабря 2021 г. 10:01
В Министерстве энергетики состоялась встреча с представителем Саудовской Аравии

Министр энергетики Пярвиз Шахбазов встретился с генеральным директором Программы поощрения национальных компаний Королевства Саудовская Аравия Бадром Аль-Бадром.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущих и будущих инвестиционных возможностях в энергетическом секторе нашей страны.

Встреча продолжилась в расширенном формате с участием представителей Министерства инвестиций, инвестиционного управления Саудовской Аравии и программы поощрения национальных компаний. На встрече с участием заместителя министра энергетики Камала Аббасова была представлена информация о нефтегазовых месторождениях Азербайджана, проектах по транспортировке энергоресурсов глобального значения, потенциале “зеленой энергии”, проведении аукционов с целью привлечения частных инвестиций в отрасль, а также о других стратегических целях и планах. Были обсуждены вопросы инвестиционного сотрудничества как по нефтегазовым проектам, так и по проектам возобновляемых источников энергии.

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Версия на английском языке Azerbaijan`s Energy Minister meets with Saudi official
Версия на азербайджанском языке Energetika Nazirliyində Səudiyyə Ərəbistanı rəsmisi ilə görüş olub

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