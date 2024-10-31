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В Минэкономики Словакии заявили о заинтересованности в поставках газа из Азербайджана

В Минэкономики Словакии заявили о заинтересованности в поставках газа из Азербайджана Словакия активно работает над диверсификацией своих поставок газа, в том числе, изучая возможность импорта из Азербайджана.
Энергетика
31 октября 2024 г. 10:18
В Минэкономики Словакии заявили о заинтересованности в поставках газа из Азербайджана

Словакия активно работает над диверсификацией источников поставок газа, в том числе, изучая возможность импорта "голубого" топлива из Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Министерстве экономики Словакии.

"Переговоры с официальными лицами Азербайджана, в том числе о расширении экспорта газа в Европу, демонстрируют приверженность Словакии обеспечению страны новыми источниками энергии", - сообщили в ведомстве.

Здесь также рассказали, что в настоящее время подземные хранилища страны заполнены газом, и Словакия подключена к газовым системам соседних государств. Это дает возможность использовать альтернативные источники и маршруты доставки газа, что позволяет Братиславе не находится в исключительной зависимости от российского газа, доставляемого через территорию Украины.

"Министерство экономики Словацкой Республики вместе с другими заинтересованными сторонами предприняло значительные шаги по диверсификации источников энергии, включая природный газ", - говорится в сообщении.

Отметим, что контракт на транзит газа из России через Украину истекает в конце 2024 года. Транзит газа из России в Чехию и Словакию через Украину осуществляется посредством газопровода "Братство".

Отметим, что общий объем потребленного газа в Словакии в 2023 году составил 45,537 тераватт-часов (ТВтч) (4,23 млрд кубометров).

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