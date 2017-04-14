В марте "Азнефть" ввел в эксплуатацию 57 скважин после капитального ремонта

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ В марте ПО "Азнефть" осуществило 90 капитальных и 1 567 текущих ремонтных работ на скважинах.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, прогнозы выполнены на 103,4% и 106,8% соответственно, 57 скважин введены в эксплуатацию. Из них добыто в общей сложности 21 433,4 тонн нефти и 15 млн кубометров газа.

В прошлом месяце по НГДУ "28 Мая" отремонтированы и введены в эксплуатацию 6 скважин, дополнительно добыто 12 892 тонн нефти, 11,191 млн кубометров газа и 607 тонн конденсата. На НГДУ "Нефтяные Камни" отремонтированы и введены в эксплуатацию 7 из 16 скважин, из них добыто 5 109 тонн нефти. В общей сложности по НГДУ им. Н.Нариманова, Г.З.Тагиева, А.Амирова, "Абшероннефть", "Бибиэйбатнефть", а также Управлению эксплуатации газохранилищ капитально отремонтировано 45 скважин, дополнительно извлечено 3 432,4 тонн нефти.