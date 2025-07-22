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В Лянкяране из-за ремонтных работ временно ограничат подачу электроэнергии

В Лянкяране из-за ремонтных работ временно ограничат подачу электроэнергии В Лянкяране из-за ремонтных работ временно ограничат подачу электроэнергии.
Энергетика
22 июля 2025 г. 07:56
В Лянкяране из-за ремонтных работ временно ограничат подачу электроэнергии

В Лянкяране из-за ремонтных работ временно ограничат подачу электроэнергии.

Как сообщает Report, об этом распространило информацию ОАО "Азеришыг".

Согласно сообщению, 22 июля на 35-киловольтной воздушной линии "Хыркан", расположенной на территории Лянкяранской электросети, будут проводиться ремонтные работы.

В связи с этим с 10:00 до 11:30 подача электроэнергии будет ограничена в посёлках Гярмятюк, Хыркан, а также в сёлах Бала Шюрюк, Дашдалыгджар, Косалар, Мамусты, Сиявар и Вел.

После завершения работ указанные населённые пункты будут обеспечены более качественным электроснабжением.

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Версия на азербайджанском языке Lənkəranın bəzi kəndlərində elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaq

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