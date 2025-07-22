В Лянкяране из-за ремонтных работ временно ограничат подачу электроэнергии.
Как сообщает Report, об этом распространило информацию ОАО "Азеришыг".
Согласно сообщению, 22 июля на 35-киловольтной воздушной линии "Хыркан", расположенной на территории Лянкяранской электросети, будут проводиться ремонтные работы.
В связи с этим с 10:00 до 11:30 подача электроэнергии будет ограничена в посёлках Гярмятюк, Хыркан, а также в сёлах Бала Шюрюк, Дашдалыгджар, Косалар, Мамусты, Сиявар и Вел.
После завершения работ указанные населённые пункты будут обеспечены более качественным электроснабжением.