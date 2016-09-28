В Кулевском терминале состоялось открытие двух дополнительных резервуарных парков

Тбилиси. 28 сентября. REPORT.AZ/ В рамках визита в Грузию президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев сегодня участвовал на церемонии торжественного открытия двух дополнительных резервуарных парков в Кулевском терминале.

Как передает Report, на церемонии участвовал вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили, министр энергетики Илья Элошвили и другие официальные лица. Сообщается, что строительство двух дополнительных парков на терминале началось в 2015 году. Резервуарный парк №5 состоит из 6 резервуаров общей емкостью 60 тыс. кубометров. Эти резервуары, построенные для приема, хранения и загрузки нафты, газойла, углеводородного газового конденсата, дизельного топлива и бензина, предусмотрены для импорта и экспорта нефтепродуктов из Каспийского региона.

Годовой оборот нефти и нефтепродуктов на объекте оценивается примерно в 1,5 млн. тонн. Газохранилище №6 состоит из пяти резервуаров общей емкостью 12 тыс. кубометров: объем двух резервуаров составляет 3 тыс. кубометров каждый, трех резервуаров - по 2 тыс. кубометров. Они предназначены для хранения изопропилового спирта, мазута и индустриального масла. Отмечается, что после шестимесячной деятельности Системы интегрированного управления ООО "Черноморский терминал" в 2008 году организация Moody İnternational выдала сертификаты по трем стандартам - İSO9001, İSO14001 и OHSAS18001.

Затем Ровнаг Абдуллаев вместе с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили, министром энергетики Ильей Элошвили и председателем правительства Аджарской Автономной Республики Зурабом Патарадзе участвовал на церемонии подсоединения миллионного газового абонента к сети. Им стал житель села Хутсубани Аджарии Мамука Махарадзе. Компания SOCAR Georgia gas поздравила его по этому случаю. В настоящее время компания SOCAR Georgia Gas имеет 66 821 активных и потенциальных клиентов в Аджарии. Общая длина газопровода среднего и низкого давления составляет 972,6 километров. До конца 2017 года предусмотрено проведение трубопровода протяженностью 360 км и газификация еще 8 935 абонентов.

На обеих церемониях участвовал посол Азербайджана в Грузии Азер Гусейн.