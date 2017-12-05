В Казахстане заявили о сложности выполнения соглашения ОПЕК+

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Казахстану будет сложно соблюдать соглашение по сокращению добычи нефти ОПЕК+, но это необходимый компромисс со стороны страны для сохранения цен на нефть на текущем уровне.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава минэнерго республики Канат Бозумбаев.

"На том же уровне, на котором договаривались, который в предыдущем соглашении был, страны сохранят свою добычу. Для нас это достаточно сложно сделать. Я четко могу сказать: достаточно сложно сделать. То, что мы продлили - это с нашей стороны был большой компромисс для того, чтобы сохранить ту цену, что на рынке сейчас есть", - сказал Бозумбаев журналистам.

Он отметил, что Казахстан все необходимые условия в случае превышения добычи обговорил с партнерами. "Конечно, мы поддержали эту сделку, но мы понимаем, что, если у нас будут сложности по выполнению, мы всегда сможем к нашим партнерам обратиться и проговорить этот момент", - сказал министр.

Как сообщает Report, после заявления представителя Казахстана цены на нефть начали снижение. Так, Brent упала на 0,4%, до 62 долларов за баррель. Отметим, что завтра будут опубликованы показатели нефтяных запасов и добычи в США. При росте данных показателей цены на нефть будут двигаться в сторону понижения, до 60 долларов/баррель.