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В Карабахе проверят применение "зеленых" технологий и требований энергоэффективности

В Карабахе проверят применение "зеленых" технологий и требований энергоэффективности На освобожденных территориях Азербайджана пройдет мониторинг применения "зеленых" технологий и требований энергоэффективности.
Энергетика
23 мая 2023 г. 12:31
В Карабахе проверят применение зеленых технологий и требований энергоэффективности

На освобожденных территориях Азербайджана пройдет мониторинг применения "зеленых" технологий и требований энергоэффективности.

Как сообщает Report, эти вопросы были обсуждены на очередном заседании рабочей группы по координации и мониторингу в связи с применением зеленых технологий и требований энергоэффективности на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана под председательством министра энергетики Парвиза Шахбазова.

Был заслушан отчет секретариата рабочей группы о мероприятиях, проведенных за прошедший период, обсуждено выполнение поставленных задач по созданию "зоны зеленой энергии" на освобожденных от оккупации территориях.

Был заслушан доклад представителей "Службы восстановления, строительства и управления № 1" Восточно-Зангезурского экономического района и "Служба восстановления, строительства и управления" Карабахского экономического района о строительно-восстановительных работах и проектах, реализованных в соответствии с требованиями концепции "зоны зеленой энергии".

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Версия на азербайджанском языке Qarabağda "yaşıl" texnologiya və enerji səmərəliliyinə əməl edilməsi monitorinq olunacaq

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