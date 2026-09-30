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    В Губа-Прикаспийской зоне определят точный объем запасов нефти и газа

    Энергетика
    • 30 сентября, 2026
    • 16:29
    В Губа-Прикаспийской зоне определят точный объем запасов нефти и газа

    В Губа-Прикаспийской зоне определят точные объемы запасов нефти и газа.

    Как сообщает Report, об этом заявил депутат Асиф Аскеров на пленарном заседании Милли Меджлиса.

    По словам депутата, соглашение между SOCAR, Gran Tierra Energy (Azerbaijan) GmbH и ООО "SOCAR Quba-Xəzəryanı" имеет важное значение для долгосрочного развития энергетического сектора и экономики Азербайджана.

    "Основное содержание документа составляют точное определение запасов углеводородов в этом регионе, выявление коммерчески значимых объемов и их разработка на основе принципа раздела продукции", - сказал он.

    Аскеров отметил, что предусмотренные на первоначальном этапе геолого-гравиметрические и сейсмические исследования позволят уточнить геологическое строение территории и оценить ее нефтегазовый потенциал.

    Он добавил, что результаты исследований создадут основу для последующих буровых работ и, в случае выявления коммерчески значимых запасов, перехода проекта к стадии разработки и добычи.

    Напомним, что Соглашение о разведке, разработке и разделе продукции на территории, охватывающей части Губинского, Гусарского, Шабранского, Сиязанского и Хызинского районов (Губа-Прикаспийский регион) было подписано 19 февраля этого года между Государственной нефтяной компанией (SOCAR), компанией Gran Tierra Energy (Azerbaijan) GmbH и ООО "SOCAR Quba-Xəzəryanı".

    Согласно условиям соглашения, Gran Tierra Energy Inc., выступающая оператором проекта, получит 65% долевого участия.

    Губа-Прикаспийский нефтегазовый регион Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Gran Tierra Energy Inc.
    Quba-Xəzəryanı zonasında neft-qaz ehtiyatlarının dəqiq həcmi müəyyənləşdiriləcək
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