В Губа-Прикаспийской зоне определят точный объем запасов нефти и газа

В Губа-Прикаспийской зоне определят точные объемы запасов нефти и газа.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Асиф Аскеров на пленарном заседании Милли Меджлиса.

По словам депутата, соглашение между SOCAR, Gran Tierra Energy (Azerbaijan) GmbH и ООО "SOCAR Quba-Xəzəryanı" имеет важное значение для долгосрочного развития энергетического сектора и экономики Азербайджана.

"Основное содержание документа составляют точное определение запасов углеводородов в этом регионе, выявление коммерчески значимых объемов и их разработка на основе принципа раздела продукции", - сказал он.

Аскеров отметил, что предусмотренные на первоначальном этапе геолого-гравиметрические и сейсмические исследования позволят уточнить геологическое строение территории и оценить ее нефтегазовый потенциал.

Он добавил, что результаты исследований создадут основу для последующих буровых работ и, в случае выявления коммерчески значимых запасов, перехода проекта к стадии разработки и добычи.

Напомним, что Соглашение о разведке, разработке и разделе продукции на территории, охватывающей части Губинского, Гусарского, Шабранского, Сиязанского и Хызинского районов (Губа-Прикаспийский регион) было подписано 19 февраля этого года между Государственной нефтяной компанией (SOCAR), компанией Gran Tierra Energy (Azerbaijan) GmbH и ООО "SOCAR Quba-Xəzəryanı".

Согласно условиям соглашения, Gran Tierra Energy Inc., выступающая оператором проекта, получит 65% долевого участия.