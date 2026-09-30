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    Quba-Xəzəryanı zonasında neft-qaz ehtiyatlarının dəqiq həcmi müəyyənləşdiriləcək

    Energetika
    • 30 sentyabr, 2026
    • 15:30
    Quba-Xəzəryanı zonasında neft-qaz ehtiyatlarının dəqiq həcmi müəyyənləşdiriləcək

    Quba-Xəzəryanı zonasında neft-qaz ehtiyatlarının dəqiq həcmi müəyyənləşdiriləcək

    "Report" xəbər verir ki, bunu deputat Asif Əsgərov Milli Məclisin bu gün keçirilən plenar iclasında deyib.

    Onun sözlərinə görə, "Quba, Qusar, Şabran, Siyəzən və Xızı rayonlarının bəzi hissələrini əhatə edən ərazi (Quba Xəzəryanı) üzrə kəşfiyyat, işlənmə və hasilatın pay bölgüsü haqqında" Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə "Gran Tierra Energy (Azerbaijan) GmbH" şirkəti və "SOCAR Quba-Xəzəryanı" MMC arasında Saziş" ölkəmizin energetika sektorunun, eləcə də respublika iqtisadiyyatının uzunmüddətli inkişaf dinamikası baxımından olduqca mühüm əhəmiyyət kəsb edir: "Quba, Qusar, Şabran, Siyəzən və Xızı ərazilərini əhatə edən Quba-Xəzəryanı zonasında yerləşən neft-qaz yataqlarının müştərək tədqiqi və gələcəkdə səmərəli işlənilməsi məqsədilə bağlanmış bu razılaşma qurudakı resurslarımızın səmərəli idarə olunmasına yönəlmiş prinsipial addımdır".

    O qeyd edib ki, sənədin ana xəttini həmin coğrafi zonada karbohidrogen ehtiyatlarının dəqiq müəyyənləşdirilməsi, kommersiya baxımından əhəmiyyətli həcmlərinin aşkarlanması və onların hasilatın pay bölgüsü prinsipi əsasında işlənilməsi təşkil edir: "SOCAR ilə xarici tərəfdaşlar arasında formalaşan bu uzunmüddətli tərəfdaşlıq modeli qabaqcıl geoloji kəşfiyyat təcrübəsinin və innovativ texnologiyaların ölkəmizə cəlb olunmasına geniş imkanlar açır. İlk mərhələdə nəzərdə tutulan geoloji-qravimetrik və seysmik ölçmə işləri həmin zonanın geoloji quruluşunu dəqiqləşdirməyə və neft-qaz potensialını tam spektri ilə qiymətləndirməyə şərait yaradacaqdır".

    A.Əsgərov bildirib ki, bütün bu texniki hazırlıq prosesi gələcək qazma əməliyyatları üçün möhkəm zəmin hazırlayır və layihənin ardıcıl olaraq səmərəli hasilat mərhələsinə keçməsini təmin edir: "Nəzərdə tutulan geoloji kəşfiyyat və hasilat fəaliyyəti təkcə energetika sahəsi ilə məhdudlaşmır, eyni zamanda regional miqyasda böyük iqtisadi canlılıq yaratmaq gücünə malikdir. Şimal zonasında iş yerlərinin yaradılması, yerli mütəxəssislərin və işçi qüvvəsinin bu prosesə cəlb edilməsi, tikinti, logistika və xidmət infrastrukturlarının fəallaşması bilavasitə həmin rayonlarımızın sosial-iqtisadi göstəricilərinə müsbət təsir göstərəcək".

    Asif Əsgərov Milli Məclis
    В Губа-Прикаспийской зоне определят точный объем запасов нефти и газа
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