Тбилиси. 20 октября. REPORT.AZ/ В Грузии начались работы по поиску запасов природного газа.

Как сообщает местное бюро Report, об этом местному телеканалу "Маэстро" сообщил представитель Нефтегазовой корпорации Грузии Темур Гочиташвили.

Он сообщил, что поисковые операции осуществляет компания "Schlumberger Rustaveli Company":

"Поиски запасов природного газа ведутся на глубине 5 тысяч метров в просадочных грунтах. Такие поиски в Грузии проводятся впервые".



