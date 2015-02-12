В Германии проходит забастовка пилотов Germanwings, отменены около 340 рейсов

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ В Германии проходит забастовка пилотов немецкой авиакомпании Germanwings, которая является "дочкой" крупнейшего европейского перевозчика Lufthansa.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, забастовка продлится вплоть до субботы. Вследствие стачки уже аннулированы 160 рейсов, прежде всего, внутригерманских. На пятницу отменены 180 рейсов, заявил представитель авиаперевозчика. Изначально на оба дня были запланированы около 900 перелетов.

Стачка затронула, в первую очередь, воздушные гавани Берлина, Кельна, Бонна, Дюссельдорфа, Гамбурга и Штутгарта. О забастовке было известно заранее и поэтому пассажиры могли бесплатно отменить бронь или поменять свой посадочный талон на билет на поезд.

Пилоты бастуют по призыву профсоюза Vereinigung Cockpit e.V., представляющего интересы почти 9,3 тыс. пилотов и бортинженеров немецких авиаперевозчиков. Ей предшествовали провалившиеся переговоры об изменениях тарифных соглашений, которые профсоюз вел с представителями Lufthansa.