В "Газпроме" отметили рост экспорта в Европу

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Экспорт "Газпрома" в страны ЕС и Турцию за минувший год вырос на 22%, сообщил источник в компании. Report со ссылкой на Би-би-си сообщает, что в августе он достиг 13,6 млрд кубометров против 11,13 млрд кубометров в том же месяце прошлого года.

Ранее заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев заявил, что компания планирует нарастить экспорт в Европу на 8% к 2015 году.

Согласно информации, размещенной на сайте компании, основным потребителем газа, экспортируемого "Газпромом", является Германия, за которой следуют Турция и Италия. Всего в 2014 году компания поставила на западноевропейские рынки и в Турцию около 118 млрд кубометров газа.