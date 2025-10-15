В Гадруте стартовал конкурс среди молодых энергетиков
Энергетика
- 15 октября, 2025
- 11:11
В Гадруте стартовал "Конкурс инноваций и мастерства энергетиков нового поколения", посвященный 10-летию со дня основания "Азеришыг".
Об этом сообщил корреспондент Report из Гадрута.
В этом году в ежегодном конкурсе участвуют 11 команд. В рамках конкурса участники демонстрируют как теоретико-интеллектуальные, так и практические знания и умения.
В интеллектуальном этапе командам будет задано 50 вопросов о заслугах общенационального лидера Гейдара Алиева в создании и развитии азербайджанской энергосистемы, реформах, проведенных в энергетическом секторе под руководством президента Ильхама Алиева за последние 10 лет, а также по масштабным проектам, реализованным "Азеришыг" на освобожденных территориях за последние 5 лет.
