Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026

    В Гадруте стартовал конкурс среди молодых энергетиков

    Энергетика
    • 15 октября, 2025
    • 11:11
    В Гадруте стартовал конкурс среди молодых энергетиков

    В Гадруте стартовал "Конкурс инноваций и мастерства энергетиков нового поколения", посвященный 10-летию со дня основания "Азеришыг".

    Об этом сообщил корреспондент Report из Гадрута.

    В этом году в ежегодном конкурсе участвуют 11 команд. В рамках конкурса участники демонстрируют как теоретико-интеллектуальные, так и практические знания и умения.

    В интеллектуальном этапе командам будет задано 50 вопросов о заслугах общенационального лидера Гейдара Алиева в создании и развитии азербайджанской энергосистемы, реформах, проведенных в энергетическом секторе под руководством президента Ильхама Алиева за последние 10 лет, а также по масштабным проектам, реализованным "Азеришыг" на освобожденных территориях за последние 5 лет.

    энергетика Азерэнержи конкурс
    Фото
    Hadrutda gənc energetiklərin innovasiya və ustalıq müsabiqəsinə start verilib

    Последние новости

    11:38

    Гёйдениз Гахраманов: В Азербайджане ожидается приток в сфере оздоровительного туризма

    Туризм
    11:38

    Беларусь заинтересована в увеличении поставок собственной продукции в Азербайджан

    АПК
    11:32

    В Азербайджане идет подготовка к открытию крупного реабилитационного центра

    Туризм
    11:29

    В Армении задержаны шесть священников - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    11:26

    Генштаб ВСУ подтвердил удар по нефтяному терминалу в Крыму

    В регионе
    11:25

    Вице-премьер Беларуси прибудет в Азербайджан 28 октября - ЭКСКЛЮЗИВ

    Другие
    11:24

    Айдын Керимов: В Шуше началось строительство еще 45 зданий

    Инфраструктура
    11:16

    Беларусь начнет поставки молочных консервов в Азербайджан

    Бизнес
    11:16

    Азербайджан увеличил транспортировку газа по TANAP более чем на 2%

    Энергетика
    Лента новостей