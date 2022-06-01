В ФРГ заявили, что остановка поставок газа РФ для Shell не повлияла на ситуацию в стране

В ФРГ заявили, что остановка поставок газа РФ для Shell не повлияла на ситуацию в стране

Решение "Газпрома" остановить поставки газа Shell Energy Europe из-за неоплаты в рублях не сказалось на ситуацию с газоснабжением в ФРГ.

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Решение "Газпрома" остановить поставки газа Shell Energy Europe из-за неоплаты в рублях не сказалось на ситуацию с газоснабжением в ФРГ. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в ежедневном отчете Федерального сетевого агентства, которое опубликовано в среду. "Остановка поставок для Shell охватывает лишь небольшие объемы и до сих пор не имела влияния на ситуацию с газоснабжением в ФРГ", - сообщил регулятор, отметив, что энергобезопасность в ФРГ обеспечена. "В настоящее время по газопроводу "Северный поток - 1" транспортируется примерно на 4% меньше газа, чем днем ранее. Эти объемы газа закупаются в другом месте", - добавил регулятор. Ситуация с газоснабжением в Германии стабильная, "энергобезопасность страны остается обеспеченной", газохранилища заполнены на 48,6%. Нынешний уровень заполненности газохранилищ выше, чем весной 2015, 2017, 2018 и 2021 годов, говорится в сообщении. Накануне "Газпром экспорт" сообщил, что с 1 июня приостанавливает поставки российского газа по контракту rsted, а также европейскому подразделению британской Shell - Shell Energy Europe Limited. Это связано с тем, что обе компании не произвели оплату за поставленный в апреле газ и отказались осуществлять платежи в рублях. Контракт между "Газпром экспортом" и Shell Energy Europe на поставку газа в Германию предусматривает объем до 1,2 млрд кубометров газа в год. Подпишитесь на наш Telegram канал