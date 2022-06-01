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В ФРГ заявили, что остановка поставок газа РФ для Shell не повлияла на ситуацию в стране

В ФРГ заявили, что остановка поставок газа РФ для Shell не повлияла на ситуацию в стране Решение "Газпрома" остановить поставки газа Shell Energy Europe из-за неоплаты в рублях не сказалось на ситуацию с газоснабжением в ФРГ.
Энергетика
1 июня 2022 г. 15:58
В ФРГ заявили, что остановка поставок газа РФ для Shell не повлияла на ситуацию в стране

Решение "Газпрома" остановить поставки газа Shell Energy Europe из-за неоплаты в рублях не сказалось на ситуацию с газоснабжением в ФРГ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в ежедневном отчете Федерального сетевого агентства, которое опубликовано в среду.

"Остановка поставок для Shell охватывает лишь небольшие объемы и до сих пор не имела влияния на ситуацию с газоснабжением в ФРГ", - сообщил регулятор, отметив, что энергобезопасность в ФРГ обеспечена.

"В настоящее время по газопроводу "Северный поток - 1" транспортируется примерно на 4% меньше газа, чем днем ранее. Эти объемы газа закупаются в другом месте", - добавил регулятор.

Ситуация с газоснабжением в Германии стабильная, "энергобезопасность страны остается обеспеченной", газохранилища заполнены на 48,6%. Нынешний уровень заполненности газохранилищ выше, чем весной 2015, 2017, 2018 и 2021 годов, говорится в сообщении.

Накануне "Газпром экспорт" сообщил, что с 1 июня приостанавливает поставки российского газа по контракту rsted, а также европейскому подразделению британской Shell - Shell Energy Europe Limited. Это связано с тем, что обе компании не произвели оплату за поставленный в апреле газ и отказались осуществлять платежи в рублях. Контракт между "Газпром экспортом" и Shell Energy Europe на поставку газа в Германию предусматривает объем до 1,2 млрд кубометров газа в год.

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Версия на английском языке Germany not affected by suspension of Russian gas supplies to Shell, government says

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